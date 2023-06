(Di venerdì 9 giugno 2023) A dividerle, in certi scatti, è solo una lettera del cognome:e Irina Shayk sembrano separate alla nascita. Eppure, le due non sono sorelle, sebbene i rumors vorrebbero almeno una parentela alla lontana tra i due Angeli di Victoria’s Secret. Lanza è evidente: labbra carnose e occhi penetranti, infatti, si accostano a capelli scuri e zigomi definiti, da supermodella ovviamente. Nata a Melbourne nel 1991,inizia la sua carriera da modella giovanissima, a soli 8 anni. La grande occasione, però, arriva a 17 anni, con la partecipazione alla versione australiana del reality show Make Me A Supermodel, anche se sarà la passerella di Victoria’s Secret a consacrarla a supermodella. Era il 2011, molto prima che la “sorella” Irina Shayk calcasse per la prima volta la passerella ...

A dividerle, in certi scatti, è solo una lettera del cognome:e Irina Shayk sembrano separate alla nascita. Eppure, le due non sono sorelle , sebbene i rumors vorrebbero almeno una parentela alla lontana tra i due Angeli di Victoria's Secret. La ...Voto 6ha scelto un abito blu notte cui non sappiamo esattamente trovare un difetto se non che lascia piuttosto indifferenti . Voto 6 La modella ceca Petra Nemcova con un bell'abito ...A dividerle, in certi scatti, è solo una lettera del cognome:e Irina Shayk sembrano separate alla nascita. Eppure, le due non sono sorelle , sebbene i rumors vorrebbero almeno una parentela alla lontana tra i due Angeli di Victoria's Secret. La ...

Shanina Shaik: riuscite a indovinare a chi somiglia AMICA - La rivista moda donna

Shanina Shaik: chi è, la carriera da modella e i beauty look che la fanno somigliare a Irina Shayk, Monica Bellucci e Adriana Lima ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...