Seth Rollins | “Vorrei tante persone che mi sfidassero per il titolo a MITB | una di quelle è McIntyre”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 9 giugno 2023)ha vinto il WWE World Heavyweight Championship a Night Of Champions dopo aver sconfitto AJ Styles nella finale del torneo, e ha difeso con successo ilcontro Damian Priest in un bellissimo match, nell’ultima puntata di Raw. Con Money in the Bank in programma a luglio, i fan non vedono l’ora di scoprire chi sarà il suo prossimo sfidante. Ma pare che il Visionario abbia le idee piuttosto chiare. Tutti Intervenendo al podcast My Love Letter To Wrestling di Mark Andrews,ha parlato dei suoi potenziali avversari per il Money In The Bank. In particolare, ha menzionato anche il chiacchierato Drew: “Ci sono così. Il roster di Raw è così ricco in questo momento. Abbiamo gente come Cody. C’è ...