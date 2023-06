Servizio 118 | un confronto con DG e Comitato di Rappresentanza Asl

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha convocato il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe, e ildidell'Asl per mercoledì 21 giugno alle ore 10:00 per "un utilesulle azioni da intraprendere per una più efficace politica sanitaria rispondente ai bisogni della collettività". Nel corso della riunione verrà affrontato in particolare il tema della riorganizzazione del118 sul territorio provinciale.