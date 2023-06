Sergio Rico nuovamente sedato in ospedale | le sue condizioni sono gravi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Arrivano aggiornamenti sulla condizione di. Il portiere 29enne del Psg è ancoraverato all’Virgen del Rocio di Siviglia. I medici hanno comunicato cheè statodopo aver passato dei giorni in stato cosciente, seppur intubato. Le suedi salute restano comunquedopo la grave caduta da cavallo del 28 maggio scorso.rimane grave ine saràProprio nella giornata odierna, scrive il Mundo Deportivo, i medici siriuniti e hanno preso questa decisione. Ai microfoni dei giornalisti l’equipe che sta seguendo da vicino il caso del 29enne ...

è stato nuovamente sedato dopo essere rimasto cosciente per alcuni giorni. Lo riporta il quotidiano spagnolo Marca grazie a fonti dell'ospedale Virgen del Rocío di Siviglia , dove il ... Il mondo del calcio resta in ansia, ma dalla Spagna arrivano notizie incoraggianti sullo stato di salute di. Il portiere del Psg è ricoverato all'ospedale Virgen del Rocio di Siviglia da domenica 28 maggio dopo una caduta da cavallo. L'ultimo bollettino medico fa sapere che il giocatore resta in ...

Psg: Sergio Rico è di nuovo in coma Fantacalcio ®

