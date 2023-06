Sepsi nei neonati | ancora alta la mortalità nel mondo | gli antibiotici stanno perdendo efficacia

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Uno studio osservazionale condotto a livello globale tra il 2018 e il 2020 ha dimostrato che moltimuoiono perché gliusati per curare lala loro. Lo studio ha coinvolto più di 3200affetti dain 19 ospedali di 11 diversi Paesi del. Per l’Europa, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha partecipato come struttura di controllo in termini di qualità rispetto ai Paesi in via di sviluppo inclusi nella ricerca, dove è stata rilevata un’elevatatra icon emocolture positive (in media quasi 1 su 5) e un alto livello di resistenza agli. Grazie allo studio, sono stati raccolti dati importanti e ...