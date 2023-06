Senza eguali l’app Downdetector in caso di down e problemi a social | piattaforme e servizi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023) Inutile girarci intorno:è indispensabile in determinati momenti. Quando ci sonoserissimi,di varia natura o solo malfunzionamenti di nicchia aonline,più o meno noti ecco che lo strumento preso in esame oggi ci viene in aiuto chiarendoci quale sia la situazione corrente, in maniera precisa e puntuale. La piattaforma web di Ookla, probabilmente, la conoscono tutti: forse un po’ menolicazione per smartphone, di certo ancora più funzionale e smart. Funzionamentoè presente sua sul Play Store per dispositivi Android che su App Store Apple per iPhone e iPad. Il suo peso è decisamente esiguo ma la ...