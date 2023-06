Sempre più allettante il Samsung Galaxy S22 con 200 euro di cashback

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023) Se si ha intenzione di acquistare un nuovo smartphone Android, può essere utile quest’oggi prendere in considerazione l’offerta presente su Amazon e che riguarda ilS22 nella versione Bora Purple e da ben 256GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma dello scorso anno che gode ancora di un ottimo comparto tecnico in grado di competere con gli attuali flagship presenti sul mercato e si può approfittare di un ottimo sconto per acquistarlo ad un prezzo ridotto. Apparepiù interessante ilS22 con 200di: il prezzo aggiornato Altra promozione suggestiva, dunque, che fa il paio con quella trattata di recente. Approfondendo l’offerta odierna proposta da Amazon per questo...