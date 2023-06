Sei sorelle | le anticipazioni dal 12 al 16 giugno 2023

Leggi su europa.today

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nuova settimana in compagnia della soap opera spagnola "Sei", che per il secondo anno consecutivo Rai 1 propone nel periodo estivo. Le trame degli episodi che vanno da lunedì 12 a venerdì 16, sempre a partire dalle 16.05, Francisca decide di partecipare alla festa in casa Loygorri...