Sei indagati per la strage di Cutro | nessuna inchiesta per gli oltre 13mila immigrati morti quando al governo sedeva il Pd

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu – A distanza di tre mesi dalladi, dove morirono 94, la procura della Repubblica di Cosenza ha iscritto nel registro deglisei persone, tre finanziari e tre soggetti di cui non sono state svelate le identità. L’mira ad accertare le responsabilità per i presunti ritardi nei soccorsi del barcone su cui viaggiavano gli. Il pensiero torna alle tragedie in mare del passato, come ladi Lampedusa del 3 ottobre 2013, dove morirono 368quasi tutti eritrei. Allora,fu aperta per capire eventuali errori e ritardi nei soccorsi. Per la giustizia italiana, ci furono soltanto due colpevoli: lo scafista che conduceva il peschereccio, il ...