Segnalazione di gravi atti vandalici su Via Nino Sospiri | Liceo Scientifico di Pescara

Leggi su thegametv

(Di venerdì 9 giugno 2023) Una serie diha scosso gli abitanti di Via, all’uscita del studenti delLeonardo Da Vinci di, suscitando profonda preoccupazione. Durante l’ultimo giorno di scuola, un gruppo di individui, presunti studenti del, ha perpetrato una serie di azioni distruttive che hanno turbato il vicinato. Gli episodi di vandalismo sono avvenuti in prossimità di un’abitazione situata in Via, dove i responsabili hanno utilizzato esplosivi e fumogeni, causando allarme e mettendo a rischio la sicurezza dei presenti, oltre che il benessere degli animali domestici nella zona. Ciò che rende questa situazione ancor più inquietante è la mancata risposta adeguata delle ...