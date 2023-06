Seedorf | «Tutti credono che per il City sarà una passeggiata | ma dovranno sudarsela»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Clarenceha parlato in vista della finalissima di Champions League di domani sera: le dichiarazioni dell’olandese Clarenceha così parlato a Sportmediaset in vista della finale di Champions League di domani sera. PUNTI DI FORZA- «Non credo serva dire come devono giocare, l’approccio alla partita deve essere quello di essere convinto di portarlo a casa. L’Inter ha qualità davanti, a centrocampo e ha difensori di ottimo livelli. Come finisce?pensano cheunaper il, ma non la vedo così.sudare tanto per fare gol, l’Inter è più brava in fase difensiva rispetto al». LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI

Clarence Seedorf ha detto la sua sulla finale di Champions League che domani a Istanbul vedrà l'Inter affrontare il Manchester City A Sport Mediaset, l'ex milanista Clarence Seedorf spezza una lancia ...