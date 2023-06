Secret Invasion | Marvel ha svelato i primi cinque minuti della serie | ecco come vederli

Se la Marvel ha già pubblicato i primi cinque minuti di, le recenti parole del regista Ali Selim hanno avuto un effetto molto negativo sui fan. Il regista pronto a portare sul piccolo schermo Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, e ...10 minuti fa Mancano meno di due settimane al debutto di, e i Marvel Studios ne hanno condiviso un nuovo poster . Premi sull'immagine per ingrandirla. La serie TV in arrivo su Disney+ sarà molto diversa rispetto ai precedenti spettacoli ...I Marvel Studios hanno fatto un regalo a tutti gli appassionati di cinecomic. Infatti, i primi cinque minuti di, attesa prima serie del Marvel Cinematic Universe di quest'anno, sono disponibili gratuitamente e per vederli basterà seguire alcune indicazioni, come accedere a un sito specifico e ...

In attesa dell'uscita di Secret Invasion, sui social si è svolta una caccia al tesoro che ha fornito un codice per sbloccare un file criptato ...Il regista Ali Selim ha definito la nuova serie TV targata Disney+ Secret Invasion 'un film di sei ore a sè stante'.