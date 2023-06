E quando riesce a intercettarli li riporta in Libia, in luoghi di detenzione arbitraria e torture", spiega all'ANSA Tamino Bohm, 31 anni, Coordinatore tattico a bordo di. 9 giugno 2023La barca è stata infine individuata dall'di ricerca civile. Poiché nessun attore statale ha confermato il coordinamento dell'emergenza marittima e Malta non ha coordinato per molti mesi ...La barca è stata infine individuata dall'di ricerca civile. Poiché nessun attore statale ha confermato il coordinamento dell'emergenza marittima e Malta non ha coordinato per molti mesi ...

Seabird, l'aereo che cerca di salvare i migranti dal cielo - Italia Agenzia ANSA

'Oggi il nostro #Seabird ha individuato un'imbarcazione con circa 50 persone a bordo. Sebbene #Frontex fosse gia' a conoscenza del caso non ...Nonostante sia stata condannata dalla Corte europea per i Diritti dell’uomo nel 2012 e nonostante sentenze di Cassazione e tribunali abbiano ribadito oltre ogni ragionevole dubbio che la Libia non può ...