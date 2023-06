(Di venerdì 9 giugno 2023) Sant’Agostino, definisti l’invidia “peccato diabolico per eccellenza” e io che ho rinunciato a Satana non invidio nessuno. Ma se propriofarlo, invidierei. E’ un, esclusivamente internettiano. Non è Cracco, è un genio: non ha mai posseduto un ristorante, non ha mai perso sonno e quattrini andando a caccia di stelle Michelin. Non ha mai cucinato in una cucina che non fosse la sua. Non so come definirlo: un dilettante che guadagna? Un professionista che si diletta? E’ uomo che prende il meglio da entrambi gli ambiti: piacere e profitto. Dunque il più invidiabile. Anche perché sviluppa gli affari e l’acquolina senza muoversi da Casa, “format crossmediale” di ricette videoregistrate nel suo paesello toscano, Arcidosso (4.000 abitanti alle ...

Seesprimere un ultimo desiderio, chiederei di non incontrare mai più sulla mia strada ... Non si devenessuno; i buoni non meritano invidia; per quanto riguarda i cattivi, più hanno ...Seesprimere un ultimo desiderio, chiederei di non incontrare mai più sulla mia strada ... Non si devenessuno; i buoni non meritano invidia; per quanto riguarda i cattivi, più hanno ...

Se dovessi invidiare qualcuno sarebbe Luca Pappagallo, cuoco mediatico Il Foglio

Non ha mai posseduto un ristorante, non ha mai perso sonno e quattrini andando a caccia di stelle Michelin. Un dilettante che guadagna Un professionista che si diletta Prende il meglio da entrambi g ...Luigi Datome parla prima della finale scudetto fra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna: «Chi vince Non lo so. Ma so quanto gireranno le scatole a chi perderà» ...