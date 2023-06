...a fare la, lasciando fuori la politica da essa perché così i ragazzi potranno costruire un futuro migliore". Lo ha detto il membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, Maria Rachele, a ...Per questo è fondamentale l'alleanza tra famiglia e, foriera di benessere e libertà per il bene', ha sottolineato Maria Rachele, membro del direttivo di 'Pro Vita & Famiglia'. 'Troppo ...... come testimoniano le più recenti rassegne di letteratura in merito, ma solo a ferite devastanti nella psiche e nel corpo, alcune irreversibili" ha aggiunto. "Siamo stanchi di unateatro ...

Scuola, Ruiu (Pro Vita): "Fuori la politica, torni a fare suo mestiere" Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Scuola. Pro Vita Famiglia alla Camera: ripartire da libertà educativa contro degrado, dipendenze e gender - Roma - «E’ in atto in Italia una vera e ...