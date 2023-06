Schlein tenta di riprendere le redini del partito | ok Pd plurale ma no cacofonia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Riannodare i fili del, dando spazio alla "pluralità" delle posizioni purché non divengano "cacofoniche". Questa la linea emersa alla segreteria del Pd, questa mattina, convocata da Ellyin vista della direzione di lunedì. Durante la riunione la segretaria ha lanciato la proposta di una "mobilitazione" che dovrà "coinvolgere i territori", i cui dettagli verranno definiti in direzione, e che si focalizzerà sui "grandi temi sociali: dal lavoro alla scuola, dall'ambiente alla Sanità, al Pnrr". Fonti del Nazareno hanno descritto il clima in segreteria come "non solo unitario ma anche unito e propositivo" perché l'obiettivo è quello di "rilanciare l'azione politica" dei Dem concentrandosi sulle cose da fare e costruendo così l'alternativa al governo di destra di Giorgia Meloni.Una riunione "intensa", durata circa quattro ore e mezza, dove ...

... in cui si rifugiarono Bersani, Speranza, e tanti altri illustri esponenti del Pd Insomma, c'è molto del (vecchio) Renzi nel modo in cui Ellydi governare il suo (nuovo) Pd. Con una ...Dopo la nomina dei nuovi vice dei gruppi del Partito Democratico , la segretaria Ellydi placare le polemiche interne dopo la decisione di declassare Piero De Luca, membro della minoranza, in favore di Paolo Ciani, nuovo numero due del gruppo dem alla Camera. 'Abbiamo ..., dal canto suo, invece di tenere a bada tutte le anime del partito " cosa al quanto ... a differenza dei colleghi di Articolo 1") madi dettare la linea al partito stesso a cui non è ...

Pd, Schlein: "Più spazio al pluralismo, bene governo su Ddl violenza donne" Sky Tg24

Nessuno ha capito dove va il Pd di Elly Schlein. D’altra parte, se davvero la segretaria seguisse il suo istinto radicale e la sua cultura astratta risulterebbe presto indigesta alla grande ...Che cosa abbia esattamente in testa Elly Schlein non si è ancora capito. Si citano, al riguardo, le incertezze o ambiguità sul termovalorizzatore di Roma, sull’utero in ...