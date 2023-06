Ma la veravinta, la vera coppa sollevata, è l'umiltà di Angelo: il campione lo incontri ...scorsi si sono messe pazientemente in coda ai gazebo del Partito Democratico per votare Elly...che si muove a fatica tra i socialisti del Pse, tutti super - filoucraini e super - ... È solo l'unità che può far fronte a temi come migrazioni, lacon la Cina e la guerra in Ucraina". La ...... laresta comunque quella di lavorare assieme a livello di Ue. Meloni e Scholz hanno discusso ... Carlo De Benedetti, da sempre sostenitore del Pd e ora gran tifoso di Elly, sostiene che la ...

Schlein sfida i De Luca: è caos nel Pd Today.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...