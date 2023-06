Schlein scaricata pure da Concita De Gregorio | Elly seppellita con una parola

(Di venerdì 9 giugno 2023) Folgorata da un bagliore inesistente. Ci permettiamo di sintetizzare con questa breve espressione quel che accadde aDenel febbraio del 2020, quando con espressioni oniriche, proprie del sogno, ovvero dell'incoscienza, diceva la sua su, l'astro nascente (dal bagliore inesistente). Il palcoscenico era il salottino tiepido e ovattato de Le Parole, il programma che all'epoca Massimo Gramellini conduceva su Rai 3. Perbacco, di tempo ne è passato. Più di tre anni. All'epoca delle sognanti parole di, Elena Etheldettaera la giovanissima vicepresidente dell'Emilia Romagna, le elezioni erano state celebrate solo qualche giorno prima. Volto fresco, pulito, perfetto (o almeno così credevano) per una sinistra in perenne crisi ...

Concita De Gregorio ha già scaricato Elly Schlein: "Vaga" Liberoquotidiano.it

