(Di venerdì 9 giugno 2023) su Tg. La7.it - Chiamata in causa dalla premier nell 'i ntervista concessa a Bruno Vespa , la segretaria del Pd Ellynon fa attendere la sua: "? Si ...

Chiamata in causa dalla premier nell 'i ntervista concessa a Bruno Vespa , la segretaria del Pd Ellynon fa attendere la sua: " Meloni Si preoccupi del Paese, prima che ci porti a sbattere". Al "Forum in Masseria" , la presidente del Consiglio aveva fatto riferimento alle ...L'ex missina cerca di cavalcare politicamente la campagna di discredito contro la segretaria del Pd che è sotto schiaffo dopo le elezioni comunali. "So che questa preoccupazione" di Elly"è reale, ma la voglio tranquillizzare, perché il centrodestra da sempre difende la libertà. La libertà delle famiglie, delle imprese". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ,...Ribaltone De Gregorio, così Concita ha già scaricatoGli fa eco Michele: 'Sembra un ... Pronta ladell'europarlamentare. 'Il fiasco lo offra ai suoi compagni che hanno fatto la locandina.

Schlein replica a Meloni: pensi al Paese prima di farci sbattere TGLA7

Chiamata in causa dalla premier nell'intervista concessa a Bruno Vespa, la segretaria del Pd Elly Schlein non fa attendere la sua replica: "Meloni Si preoccupi del Paese, prima che ci porti a ...“Se vogliono proseguire posso essere anche contenta…” Giorgia Meloni torna all’attacco dell’opposizione e di Elly Schlein, rispondendo alle critiche sulle possibili derive autoritarie del governo. “So ...