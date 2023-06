Schlein contrattacca. "Sfido Meloni sui fatti. E risponda per una volta"

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 giugno 2023) La segretaria Pd non ci sta a farsi suonare dalla premier. Ed è tentata dall'accettare l'invito in piazza di Conte. In segreteria ha illustrato una fitta agenda di iniziative sociali su salario, precarietà, ma anche sanità, casa e autonomia differenziata