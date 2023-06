Scherma | Assoluti La Spezia 2023 | Cuomo e Navarria campioni italiani di spada

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nella terza giornata dei Campionatidi, in corso al PalaMariotti di La, sono andate in scena le gare individuali di. Nella prova maschile è arrivato il primo titolo tricolore della carriera per Valerio, 26enne napoletano delle Fiamme Oro, che in finale ha battuto il 18enne Matteo Galassi con il punteggio di 9-6. Il podio è stato completato da due classe 2003 come William David Sica e Simone Mencarelli, che sono stati battuti in semifinale rispettivamente da Galassi per 15-10 e daper 15-12. Per il vincitore un’emozione speciale, visto che 26 anni fa il padre Sandro vinceva il quarto titolo italiano della carriera: “E’ bello vincere 26 anni dopo mio padre, è ancora più bello farlo nell’anno in cui il Napoli ha vinto il ...