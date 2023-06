“Sbranato in 20 secondi” da uno squalo a Hurgada | il video dell’attacco a un turista sul Mar Rosso

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un24enne russo è stato ucciso dall’attacco di unotigre nella città turistica di, sulla costa orientale dell’Egitto. Ilche sta circolando in rete in queste ore è agghiacciante: mentre dal bar della spiaggia arrivano le note della ballata romantica “Stand by me”, si sentono le urla del giovane che chiede aiuto e chiama “Papà”, mentre la pinna delloincombe alle sue spalle. Poi il pescecane attacca e la lotta impari dura appena 20. “Ha fatto solo in tempo a gridare papà” La vittima si chiamava Vladimir Popov, era un 24enne russo, in vacanza sul Marcon la famiglia. Il padre Yuri ha raccontato al Daily Mail che la tragedia si è consumata in appena 20. “Eravamo in spiaggia a rilassarci, Vladimir ...