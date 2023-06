(Di venerdì 9 giugno 2023) "L'è come un'Idra dalle molte teste; se una viene tagliata e cauterizzata, agiscono le altre" e "un'elevatacrea i presupposti anche per una deformazione dellae l'...

...e "un'elevatacrea i presupposti anche per una deformazione della democrazia e l'emersione di forme di violenza sociale". E' l'allarme lanciato dal presidente della Consob, Paolo, ...E' l'allarme di Paolo, presidente della Consob secondo cui "abbattere l'senza creare depressione e squilibri sociali è compito assai arduo" "Gli aumenti del costo della vita si sono ...Secondo'abbattere l'senza creare depressione e squilibri sociali è un compito assai arduo. Gli aumenti del costo della vita si sono trasmessi alla tassazione, ma non ai salari, che ...

Savona, 'l'inflazione depaupera, rischi per la democrazia' La Prealpina

"L'inflazione è come un'Idra dalle molte teste; se una viene tagliata e cauterizzata, agiscono le altre" e "un'elevata inflazione crea i presupposti anche per una deformazione della democrazia e l'eme ...Evitare di creare depressione e squilibri sociali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 giu - Una spinta del risparmio verso gli investimenti in attivita' produttive puo' aiutare ad uscire dall ...