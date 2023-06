Savona Consob | “L’inflazione si sta mangiando le ricchezze finanziarie Armonizzare la tassazione sugli investimenti”

Lo ha detto il presidente della, Paolo, a margine dell'incontro annuale con il mercato finanziario. 'Dobbiamo trovare un meccanismo che dia al mercato la certezza che i debiti pubblici ...sta lavorando per limitare gli addii delle societa' da Piazza Affari. Lo ha detto il presidente della, Paolo, a margine dell'incontro annuale con il mercato finanziario. 'Ci stiamo lavorando, il governo con la nostra collaborazione ha individuato una decina di punti importanti da ...L'inflazione galoppante ha messo in ginocchio i consumi e i risparmi degli italiani, una situazione che non sembra vicina alla conclusione. Secondo il presidente della, Paolo, il problema economico potrebbe sfociare in un problema politico e sociale. 'L'inflazione è come un'idra dalle molte teste: se una viene tagliata e cauterizzata, agiscono le altre.

Consob, Savona: "Inflazione da abbattere senza creare squilibri sociali. Ci vuole la moneta digitale ufficial… la Repubblica

“Moneta, banche e mercati dei capitali sono sospinti nella stessa direzione dalla forza della tecnologia, che già svolge un ruolo importante nello sviluppo reale e nella stabilità sociale. Diventa per ...A metà dell’ultima seduta di collocamento del Btp Valore, venerdì 9 giugno, le richiesta si sono attestate a quasi 600 milioni di euro, portando il totale cumulato dall’avvio lunedì 5 giugno a oltre 1 ...