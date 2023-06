Questa la valutazione del presidente della, Paolo, nel suo intervento all'incontro annuale con il mercato, il quinto dal suo insediamento nel 2019. Le esportazioni italiane hanno patito ...... evitando di procedere, come si sta facendo, stratificando nuove regole su quelle esistenti', spiega. In particolare, per il presidente della, in Italia 'questa evoluzione comporterebbe ...Lo ha detto il presidente della, Paolo, durante l'incontro annuale con il mercato finanziario, sollevando la questione poi della sicurezza dei dati, la cui gestione potrebbe essere ...

Savona (Consob): “L’inflazione può deformare la democrazia e scatenare violenza sociale” La Stampa

Nel 2022, la CONSOB ha tenuto 81 riunioni ed esaminato 1.023 pratiche. Paolo Savona, presidente della CONSOB, ha illustrato gli obiettivi dell’ente per garantire la trasparenza del mercato finanziario ..."L'inflazione è come un'Idra dalle molte teste; se una viene tagliata e cauterizzata, agiscono le altre" e "un'elevata inflazione crea i presupposti anche per una deformazione della democrazia e l'eme ...