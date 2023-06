Sara Ventura | «Quando giocavo a tennis | gli allenatori mi molestavano»

(Di venerdì 9 giugno 2023)è mancata sua madre, lo sport le ha salvato la vita: le ha dato uno scopo e tanta disciplina. Ma gliel’ha anche complicata, con abusi e violenze che qui racconta per la prima volta. Storia di, ex promessa delora personal trainer che,cade, riesce sempre a rialzarsi. A testa alta

Non è stato un capitano dima un vero grande capitano. Salva / StampaLeo lascia casa di Julia, nella puntata di Un Altro Domani del 9 giugno 2023organizza una serata con i suoi soci e i suoi amici per celebrare un ritorno alla normalità, ma Victor non ci sta. ...... Silvia Romani, Cecilia Sala, Matteo Saudino, Igiaba Scego, Simonetta Sciandivasci, Luca Scuccimarra, Antonio Scurati, Giorgia Serughetti, Walter Siti, Luca Sofri, Valdo Spini, Sofia, Valeria ...

Playoff serie B, Cagliari-Bari. Ventura: «Sarà una finale godibile ... ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

Gian Piero Ventura alla Vibonese: questa è una bomba, destinata probabilmente a rimanere tale, di queste ore. La ricostruzione ...Le parole dell’ex giocatore del Cagliari, Antonio Langella sul Cagliari e sull’allenatore dei rossoblù Claudio Ranieri Ha parlato Antonio Langella. L’ex giocatore del Cagliari ha rilasciato alcune dic ...