Sandra Milo posa per la rappresentazione intersezionale | “Non ci sono differenze | solo particolarità”

(Di venerdì 9 giugno 2023), reduce dal suo 90esimo compleanno, celebrato nella giornata di sabato 11 marzo 2023, ha pubblicato su Instagram una serie di scatti realizzati per lo speciale della rivista Flewid dedicato al Pride Month, dal titolo Abbraccia te stesso, la più grande rivoluzione. L’attrice ha voluto condividere con tutti i suoi follower alcuni momenti dello shooting fotografico incentrato sulla, lanciando sui social un importante messaggio di inclusività. “A me sembra normale perché rivoluzione è qualcosa che si evolve, che segue l’esigenza dei tempi”, si legge nella didascalia del post pubblicato oggi, 9 giugno 2023, in cui la conduttrice televisiva ha spiegato le intenzioni che si celano dietro il concept del magazine: “Arriva quando è giusto che avvenga un grande cambiamento”. Il ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Qualche foto in costume, un'altra con una giacca addosso ma con le gambe scoperte., 90 anni, si mostra così in un servizio fotografico realizzato da Matteo Basilé per la rivista Flewid Book , rilanciato sul suo profilo Instagram. Il tema del progetto è "Abbraccia te ...Ma chi è Platinette Mara Venier ricorda Pier Francesco Forleo a Domenica In e scoppia a piangere, le foto in costume a 90 anni. Ma piovono critiche: 'Rifatta e piena di filtri' ...La risposta diha voluto pubblicare un ulteriore post per chiarire la sua posizione e rispondere alle critiche che le sono state rivolte. 'Premesso che lo shooting fotografico ...

Sandra Milo in copertina, a chi la definisce rifatta risponde: La terza ... Stile e Trend Fanpage

Rivolgendosi a chi l’ha definita rifatta e piena di filtri, a chi l’ha invitata a fare la pensionata e a badare i nipoti, Sandra Milo ha ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sandra Milo posa in costume. I critici: 'Vecchia e rifatta'. La replica: 'Aprite la mente' ...