“San Pellegrino | in 1 500 senza medico di base E da Ats nessuna comunicazione”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 giugno 2023) SanTerme. Da venerdì 9 giugno il dottor Oscar Roberto Fenice,di assistenza primaria sul territorio di SanTerme, cesserà la sua attività a seguito del trasferimento al nuovo incarico nel Comune di Bergamo. Conseguenza: dal 12 giugno rimangonodicirca 1.500 residenti della cittadina termale. A farlo sapere è il vicesindaco Vittorio Milesi, in una lettera inviata al direttore di Ats Massimo Giupponi, al prefetto e alla procura di Bergamo. “Nell’evidenziare che da Ats Bergamo non sono al riguardo sin qui pervenute comunicazioni di alcun tipo, quasi che la situazione rientri in una sorta di ‘normalità’ che non può in alcun modo essere condivisa e accettata, la situazione di particolare emergenza che si sta determinando sul territorio di ...