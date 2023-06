(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) - "la sanità pubblica"., veterinari, dirigenti sanitari, associazioni di cittadini e pazienti si mobilitano in difesa del Servizio sanitario nazionale giovedì 15. Ci saranno sit-in, assemblee, conferenze stampa in tutte le Regioni. A promuovere l'iniziativa l'Anaao-Assomed; Cimo-Fesmed; Aaroi-Emac; Fassid, Fp Cgile dirigenti Ssn; Fvm Federazione veterinari e; Coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica, veterinaria e sanitaria Uil fpl; Cisl. A Roma, alle 10.30, ci sarà un sit-in davanti al Mef, il ministero dell'Economia, con i segretari nazionali dei sindacati di categoria che organizzano la mobilitazione.

ANAAO ASSOMED CIMO - FESMED (ANPO - ASCOTI " CIMO - FESMED) AAROI - EMAC FASSID (AUPI - SINAFO - SNR) FP CGIL MEDICI E DIRIGENTIFVM UIL FPL; COOR - DINAMENTO NAZIONALE MEDICI, VETERINARI E ...... Cimo - Fesmed, Aaroi - Emac, Fassid, Cgil Medici e dirigenti, Federazione veterinari e medici, Uil Fpl sanità, Cisl Medici - La realtà quotidiana continua ad essere fatta da tetti di spesa del ...'Già da mesi siamo in agitazione - ricorda Andrea Filippi, segretario Fp Cgil medici - e lo abbiamo già segnalato a più riprese: siamo in una fase in cui ilnon regge l'impatto. Oltre alle ...

‘Salviamo Ssn’, 15 giugno manifestazioni medici in tutta Italia La Sicilia

(Adnkronos Salute) - "Salviamo la sanità pubblica ... A promuovere l'iniziativa l'Anaao-Assomed; Cimo-Fesmed; Aaroi-Emac; Fassid, Fp Cgil medici e dirigenti Ssn; Fvm Federazione veterinari e medici; ...I sindacati dei medici a Firenze. Presentata da FDI una interrogazione urgente in Consiglio regionale Firenze, 6-6-2023 - Il sistema sanitario è prossimo al collasso dopo oltre un decennio di definanz ...