Salandin | «Inter | manovre avanzate per cessione del club Fondi…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023) Stefanoha parlato dell’e delle questionine alla proprietà in ottica futura. Questa l’indiscrezione del giornalista di Tuttosport in collegamento con TMW Radio. CAMBIAMENTI – Stefanoannuncia cambiamenti futuri in casa nerazzurra: «L’ha continuità tecnica, ma cambierà la proprietà quindi bisognerà vedere che terremoto ci sarà. Io credo che uno appena arrivato un altro anno lo lasci a Inzaghi. Se magari l’allenatore ha vinto la Champions League cosa fai? Lo cacci subito? Non penso. So per certo però che ci sonomoltoper ladel. So di fondi americani e non della strada finlandese».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...