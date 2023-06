SAJ | Info & Card Finale “Imagine Breaker”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lee ladi “”, prossimo Show della Squash A Jobber, in programma Sabato 10 Giugno a Cesate (MI): SAJSabato 10 Giugno – Cesate (MI)Sporting Cesate – Via Dante 72 Inizio Ore 19.00 –line; Biglietti QUI SAJ Openweight TitleAdriano (c) Vs El G Qualifyng Match for SAJ Tag Team TournamentThe Freshnars (Fabio; Martin Steers) Vs L’Orda (RUST; Luca Bjorn) Triple Treat MatchArez Vs JJ Gale Vs Spencer Royal Highway 4 Way MatchCrimi Vs Gianni Verga Vs Goro Vs Omari Lupo Vs Rhio Sebastian De Witt Vs Kid Lykos Merak Vs Connor Mills