Sabato 17 giugno all’Uci di Curno evento di Bergomix per l’uscita del film «The Flash»

Alessandro Impagnatiello , reo - confesso dell'omicidio avvenuto la sera di27 maggio nella ... sia dell'autopsia sia dell'esame sui dispositivi informatici in programma il 15. Leggi ...Behice, sottolineano le anticipazioni a Terra Amara del 102023, deve intanto fare in modo che Mujgan non venga a sapere cos'è accaduto tra Demir e Yilmaz, ma soprattutto che Yilmaz è ...Stessa location, domani,10, per la "Festa d'inizio estate" organizzata dall'associazione Le Contrade . A partire dalle 19.00 stand gastronomico attivo per gustare ottime prelibatezze ...

Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 giugno RomaToday

Le zone interessate dall'allerta meteo di codice giallo saranno quelle interne, con esclusione della costa e della Toscana nord-occidentale ...Saranno 35 i carri che nel pomeriggio di sabato 10 giugno attraverseranno il cuore della Città Eterna sotto lo slogan "QueerResistenza" e al ritmo di "Furore" ...