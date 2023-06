Ruben Dias | «Finale | la aspettavo da tempo! Amo la pressione»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023)domani sarà in campo in Manchester City-Inter, ladi Champions League. Alla vigilia, il difensore portoghese ha partecipato con Guardiola e De Bruyne alla conferenza stampa: a seguire le sue parole, qui quelle degli altri due tesserati del club inglese. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa dialla vigilia di Manchester City-Inter. Il Manchester City si presenta da favorito, qual è il principale pericolo? La cosa peggiore che possiamo fare è dimenticarci che siamo in una. Non ci sono favoriti in una, devi scendere in campo e iniziare a fare qualcosa. Il Brentford è l’unica squadra che in Premier League ha vinto due volte su due contro il Manchester City, gioca con due attaccanti. ...