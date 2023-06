Rottamazione cartelle 2023 | ultimi giorni per la richiesta

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) –per richiedere la “” delle. Le domande per aderire alla Definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il prossimo 30 giugno. La scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio dove l’adesione è posticipata al 30 settembre, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/). Il provvedimento ha infatti stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle(“-quater”) per i soggetti che alla data del 1° maggioavevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e ...

