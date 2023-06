Roma | vicinissimo il colpo N’Dicka | fissate le visite mediche

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Laè vicinissima a chiudere il primodi mercato di questa caldissima estate. I giallorossi, reduci dal ko in finale di Europa League, sono a tanto così da firmare ufficialmente il difensore centrale Evan, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Il difensore ivoriano, ma nato a Parigi, è stato per anni uno dei giocatori chiave dei tedeschi, con cui ha collezionato 183 presenze complessive con 12 reti in cinque stagioni. Anche in quest’annata è stato un titolarissimo, con 44 presenze tra Bundesliga, Champions League, DFB Pokal e Supercoppa Uefa. Secondo il Corriere dello Sport, laavrebbe già fissato leper il calciatore, per il prossimo 15 giugno. Il contratto, per l’esperto Fabriziono, dovrebbe essere un ...