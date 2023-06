Roma | UFFICIALE rientra Carles Perez

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il Celta Vigo ha deciso di non riscattare l’esterno, lo spagnolo torna allain attesa di capire quale sarà il suo futuro Il Celta Vigo ha deciso di non riscattare l’esterno, lo spagnolo torna allain attesa di capire quale sarà il suo futuro. E’ la stessa società spagnola a comunicare il mancato riscatto per l’attaccante chealla base, ma con le valigie pronte per una nuova avventura.

... lo spagnolo torna allain attesa di capire quale sarà il suo futuro Il Celta Vigo ha deciso di non riscattare l'esterno Carles Perez, lo spagnolo torna allain attesa di capire quale sarà ......da Via. All'accesso in piazza Bra sarà allestito un portale celebrativo, mentre i concorrenti si fermeranno brevemente sul Liston per il controllo a timbro previsto dal programma. Le ...Commenta per primo Comunicazionedel Celta Vigo, che non eserciterà il riscatto di Carles Perez. L'attaccante esterno di 25 anni farà dunque rientro alla, che ne detiene il cartellino.

Roma, UFFICIALE: torna Carles Perez | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

inserito ufficialmente nel programma de 'Le Città in Festa 2023' del Comune di Venezia. L'evento, in corso dal 9 all'11 giugno, è stato organizzato grazie al prezioso sostegno dello Studio Legale ...Stando a quanto comunica la Fiorentina con una nota ufficiale sul proprio sito, infatti, domani alle 11 Rocco Commisso terrà una conferenza stampa. Nonostante le smentite di… Leggi ...