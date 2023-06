Roma | trascritti i primi atti di nascita esteri con due mamme Con Gualtieri la capitale è Lgbt FdI | “Al sindaco il Tapiro dell’illegalità”

L'aveva detto e l'ha fatto: alla vigilia delPride che si terrà sabato 10 giugno, questa mattina il sindaco ...Alla vigilia delPride la trascrizione di oggi assume un'importanza ancora maggiore soprattutto alla luce della situazione politica attuale. Sappiamo che si tratta di un primo passo e che la ...... questi libri - in particolare quelli in ebraico - sono statiin epoche molto posteriori ... mentre quelle del secondo attraversano tutta la storia della cultura tra Costantinopoli e. A ...

Roma, trascritti atti di nascita di due bimbi con due mamme 10 Giugno 2023 Luce

Ora continueremo a fare le trascrizioni, come chiede la Cassazione. Sono sicuro che non sarò richiamato. Chiediamo invece che si cambi linea sulla registrazione di atti formati in Italia perché oggi c ...Roma si è colorata dell’arcobaleno dei diritti durante la parata dell’orgoglio LGBTQ+ intitolata Queeresistenza, che ha preso il via in migliaia di persone nella piazza della Repubblica. Il Pride è st ...