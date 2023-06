Roma Pride Zan | PD compatto | sui diritti la destra è minoranza

(Di venerdì 9 giugno 2023) – “La presenza della segretaria Schlein aldiè eloquente riguardo alla compattezza del Partito Democratico sulla necessità di tutelare e riconoscere i figli alla nascita e di proporre il matrimonio egualitario, così come le adozioni per le coppie dello stesso sesso e per i single. Dobbiamo concentrarci su questo, far fare un passo avanti a questo Paese ancora molto arretrato”. Così Alessandro Zan, responsabilenella segreteria nazionale del Pd a Radio Immagina, la radio del Pd. “L’Italia, come paese fondatore dell’Unione Europea, non può accettare che lausi icome capo espiatorio per ottenere un bieco consenso elettorale. Dobbiamo reagire con amore, ma anche con rabbia, con i. Lache oggi governa il Paese, sui ...

La decisione arriva alla vigilia deiin programma sabato in tutta Italia e anche a, una manifestazione che - come noto - è stata segnata dal ritiro del patrocinio da parte della Regione ...La risposta alla cantante che farà da madrina all'evento romano: "Hai infamato una collega" Arisa non gradisce le parole di Paola e Chiara, madrine deldi2023, e risponde con un video alle due cantanti, protagoniste della conferenza di presentazione dell'evento in programma domani nella capitale. "Non bisogna incriminare Rosalba per ...La trascrizione delle due nascite arriva alla viglia del, già al centro di polemiche per il patrocinio tolto dalla regione Lazio proprio per la contrarieta alla gestazione per altri. "Ci ...

Roma pride 2023: percorso, strade chiuse e bus deviati RomaToday

Così Paola Iezzi, che insieme con la sorella Chiara, è una delle madrine del Roma Pride, sul caso Arisa, che non parteciperà alla manifestazione dopo alcune affermazioni sulla presidente del Consiglio ...(Adnkronos) - Arisa non gradisce le parole di Paola e Chiara, madrine del Pride di Roma 2023, e risponde con un video alle due cantanti, protagoniste della conferenza di presentazione dell'evento in ...