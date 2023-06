Roma Pride | Gualtieri trascrive gli atti di nascita dei figli di due mamme | ' Atto legittimo' Polemica FdI | ' È illegale'

'Sicuramente non devo nessuna scusa e nessun grazie alla Regione - afferma però oggi il portavoce dele presidente del Mario Mieli Mario Colamarino - La storia del patrocinio è un disastro ...Botta e risposta via social tra Arisa e Paola Iezzi , del duo Paola e Chiara . Le due cantanti hanno commentato le ultime uscite della collega - che ha rinunciato a presenziare aldi- durante la conferenza stampa della kermesse arcobaleno che si terrà domani nella Capitale: 'Non bisogna incriminare Rosalba per quello che ha detto, gli artisti spesso vivono nella ...Poche ore fa Paola e Chiara Iezzi hanno partecipato alla conferenza stampa delin qualità di madrine d'eccezione dell'evento e hanno colto l'occasione per commentare l'intervista della cantante Arisa al programma La Confessione di Peter Gomez. Come in molti ...

L'aveva detto e l'ha fatto: questa mattina il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha trascritto i primi due atti di nascita esteri dei figli di due mamme. «Un atto normale, ...