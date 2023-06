Roma Pride | Gualtieri | “Rocca ha sbagliato | io ci sarò”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) –haa non dare patrocinio al? ”Certo, è noto quello che penso”. Così il sindaco diRobertoospite di Rtl 102.5. “Trovo che ilsia una manifestazione importantissima, segno di apertura di, in cui la comunità Lgbtq rivendica diritti, in cui tutti, anche chi non fa parte di quella comunità, credono in una città aperta, inclusiva che non discrimina nessuno”. “E’ una bellissima manifestazione – ribadisce– e io ci, come c’ero l’anno scorso, con grande gioia”. L'articolo proviene da Italia Sera.