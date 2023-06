Roma | paura sulla Togliatti | “Quanto vuoi?” | avvicina la prostituta e la rapina

(Di venerdì 9 giugno 2023) Attimi diieri sera per unaPalmiro. La ragazza, che era in attesa di “clienti”, è statata da un giovane straniero. Inizialmente nulla di strano, ma le cose sono cambiate quando all’improvviso il ragazzo ha mostrato alla donna un coccio di bottiglia rivelando le sue vere intenzioni: così la, temendo un’aggressione, gli ha consegnato tutto quello che aveva. Ma un’altra ragazza che si trovava con lei ha assistito alla scena ed ha chiamato il 112.ta su Viale Palmirostanotte aIl tutto è successo intorno alle 3.00 della notte appena trascorsa. La ragazza ha la sua “postazione” lungo viale Palmiro ...

Continuano senza sosta i servizi della Polizia di Stato, organizzati in maniera capillare su tutto il territorio, per prevenire e contrastare la microcriminalità. Stava raggiungendo la propria abitazi ...Questa notte, verso le 3, in viale Palmiro Togliatti incrocio via dell’Incoronata, una ragazza romena che si prostituisce è stata avvicinata da un uomo che minacciandola con un coccio di bottiglia l’h ...