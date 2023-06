(Di venerdì 9 giugno 2023) Ancora una truffa ai danni degli anziani a. E ancora con il trucco del “nipote in difficoltà”. Stavolta i banditi hanno colpito nella zona di Torre Angela dopo aver individuato in una ‘nonnina’ di 87 anni la vittima “giusta” per il loro piano criminali. Il modus operandi è sempre lo stesso ma purtroppo continua, spesso, a cogliere nel segno. Come stavolta, con l’vittima che ha consegnato ai truffatori ricordi e oggetti preziosi accumulati faticosamente nel corso della sua vita.a Torre Angela L’aveva ricevuto una telefonata e dall’altro capo del telefono una voce femminile si era finta una sua nipote che le chiedeva di saldare un debito di 6.000per alcunenon pagate; non solo: la donna ha aggiunto che a breve un ...

Un po' gabbiani sono anche i millemila che partecipano alla vendita diai turisti, dagli equivoci buttadentro a quelli che si affittano casa de pora, agli elegantissimi gabbiani che stanno ...... mi piaceva il suo modo nostalgico di parlare di. Qualche tempo fa, riascoltando dei miei ... Ho chiamato Eva chiedendole di raccontare la storia di questa, senza sapere che anche lei aveva ...Vicende da brividi, tali da far scattare sette misure di custodia cautelare nei confronti di altrettanti operatori sanitari che lavoravano nella struttura per anziani "CasaRosa" in corso Vittorio Emanuele 656. Agli ospiti, secondo l'accusa, venivano inferti maltrattamenti, umiliazioni, minacce e violenze riscontrati attraverso intercettazioni ambientali e riprese ...

Roma: “Nonna non ho pagato le bollette, dai 6.000 euro al corriere”, anziana truffata Il Corriere della Città

Ancora una truffa ai danni degli anziani a Roma. E ancora con il trucco del “nipote in difficoltà”. Stavolta i banditi hanno colpito nella zona di Torre Angela dopo aver individuato in una ‘nonnina’ d ...La donna le ha fatto credere di aver contratto un debito per delle bollette non pagate. La donna ha anche annunciato all'anziana che poco dopo sarebbe passato un corriere al suo domicilio per ritirare ...