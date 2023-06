Roma | bimba morta in auto | papà accusato di omicidio colposo Non aveva installato il dispositivo antiabbandono

È indagato per omicidio colposo il padre delladi 14 mesi morta mercoledì scorso dopo essere stata dimenticata dal padre nel sedile posteriore dell'auto alla Cecchignola. L'accusa per l'uomo, un carabiniere di 45 anni, è legata al fatto che ...Unafortemente voluta dalla coppia, che dopo la tragedia si è riunita nella serata di mercoledì a casa, con i parenti e gli amici più stretti, dove è rimasta anche per tutta la giornata di ieri.Nell'ambito dell'inchiesta della Procura, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, è stata disposta l'autopsia sul corpo della, anche se in base a una prima ricostruzione il decesso ...

"Ero convinto di aver lasciato Stella all'asilo, non so cosa sia successo": interrogato il carabiniere papà d… Repubblica Roma

I pm della procura di Roma contestano a Sandro La Tona, il papà della bimba di 14 mesi trovata morta nell'auto in un parcheggio alla Cecchignola, mercoledì pomeriggio, il reato di omicidio colposo.L’ultimo caso in ordine di tempo, la piccola Stella di 11 mesi, morta a Roma dopo che il papà l’ha scordata in macchina sotto il sole. Insieme alla morte in culla è uno degli eventi più drammatici per ...