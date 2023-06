Roland Garros | Puppo | “Alcaraz-Djokovic la partita dell’anno Un dettaglio può fare la differenza”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Cresce l’attesa per la semifinale deltra Novake Carlos. Si preannuncia una pirotecnica sfida tra il fuoriclasse serbo e il fenomeno spagnolo sulla terra rossa di Parigi, dove il numero 3 e il numero 1 del mondo si contendono l’accesso alla finale del secondo Slam della stagione (da disputare contro il vincente di Zverev-Ruud). Stefano Semeraro, stimata firma de La Stampa, ha analizzato il confronto nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, la trasmissione condotta da Darioper Sport2u, la web tv di OA Sport. “Ci auguriamo che ci sia, sarebbe importante avere un bel match. È la finale anticipata? Wilander ha detto che tutti e due possono perdere contro chi uscirà dall’altra semifinale: suo parere. Non è una finale, ma è più importante ...

... il Capitano, Guy Forget, il gran battitore mancino dei campi veloci, dopo aver firmato una coppa Davis in panchina ed aver diretto i massimi tornei nazionali, Bercy e, lo asseconda ...La prima semifinale in programma alsarà anche una sfida tra generazioni. I due giocatori hanno sedici anni di differenza, nello sport sono un'era geologica. L'anno in cui Alcaraz è ...Interviste Tennis Una rimonta da urlo per raggiungere la prima finale Slam in carriera. Non poteva immaginare un destino migliore Karolina Muchova , che ha conquistato l'ultimo atto delbattendo con il punteggio di 7 - 6( 5) , ( 5) 6 - 7, 7 - 5 Aryna Sabalenka . La giocatrice ceca si è ritrovata sotto 2 - 5 nel set decisivo, ma ha trovato la forza di reagire e compiere ...

Cresce l'attesa per la semifinale del Roland Garros tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Si preannuncia una pirotecnica sfida tra il fuoriclasse serbo e il fenomeno spagnolo sulla terra rossa di Parig ...Prima sfida a livello Slam tra il norvegese e il tedesco. Tutti gli occhi sono puntati su Djokovic-Alcaraz, ma non mancano i motivi di interesse per il match tra Casper e Sascha ...