Roland Garros | Novak Djokovic supera un Alcaraz menomato dai crampi e accede alla finale

(Di venerdì 9 giugno 2023)è il primo finalista dell’edizione 2023 del. Il serbo, in tre ore e 23 minuti, batte Carloscon il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1. L’incontro, in realtà, è tale fino al secondo game del terzo set, quello in cui icolpiscono il murciano impedendogli, di fatto, di essere ulteriormente in grado di lottare. Arriva la possibilità, per il numero 3 ATP, sia di recuperare la leadership mondiale che di diventare l’unico uomo ad aver vinto almeno tre volte tutti gli Slam; attende uno tra il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev. Le prime grandi emozioni arrivano nel quarto gioco, e hanno la forma di una pbreak per, che gioca la pcorta, raccoglie la gran controsmorzata ...

Novak Djokovic è il primo finalista del2023 . Il tennista serbo è riuscito infatti ad avere la meglio nei confronti di Carlos Alcaraz , che non ha potuto lottare al meglio delle proprie possibilità fino in fondo perché ...Il serbo vince in 4 set, il numero 1 del mondo k.o. Novak Djokovic in finale al2023. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semifinale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, per 6 - 1, 5 - 7, 6 - 1, 6 - 1. Djokovic affronterà in finale il ...Un set pari, una partita bellissima e senza un padrone. E poi, in un istante, cambia tutto. Inizia il terzo set, 1 - 0 per Alcaraz. Poi va al servizio Djokovic e proprio nello scambio in cui ottiene l'...

LIVE Roland Garros, semifinale: Djokovic avanti 2-1. Carlos infortunato ma gioca il 4° set La Gazzetta dello Sport

La partita di tennis più attesa dell’anno (e forse da molti anni) finisce nella maniera che non ti aspetti La partita di tennis più attesa dell’anno (e forse da molti anni) finisce nella maniera che n ...Novak Djokovic è il primo finalista del Roland Garros. Il serbo, in semifinale, ha battuto in quattro set Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Il match dello spagnolo è stato forteme ...