Roland Garros | Djokovic può staccare Nadal per il record Major E il sogno Grande Slam…

(Di venerdì 9 giugno 2023) Novakha sconfitto Carlos Alcaraz per 3-1 nell’attesissima semifinale del2023. La partita è stata decisamente equilibrata, avvincente e appassionante per i primi due set, poi in apertura di terza frazione lo spagnolo ha accusato i crampi e l’incontro è scivolato via rapidamente in favore del fuoriclasse balcanico. L’attuale numero 3 al mondo giocherà l’atto conclusivo sulla terra rossa di Parigi per la settima volta in carriera: ha trionfato nel 2016 e nel 2021, ha perso nel 2012, 2014, 2015 e 2020. Il 36enne incrocerà in Finale il vincente del confronto tra il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev, partendo con i favori del pronostico. Novakha un chiaro obiettivo nel mirino: alzare la mitica Coppa dei Moschettieri e conquistare così il 23mo Slam della carriera, superando ...