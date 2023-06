Roland Garros | Djokovic batte Alcaraz | vola alla 12esima finale della carriera

(Di venerdì 9 giugno 2023) Parigi – Novaksuaal. Il serbo ha battuto, in semi, lo spagnolo Carlosper tre set a uno (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Quest’ultimo ha lottato contro i crampi per tutta la gara. L’altra semivede Alexander Zverev giocare con Casper Ruud. Stasera sul rosso di Parigi. (foto@Nitto Atp Finals-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ...

... sul punteggio di 1 - 1, Novak Djokovic ottiene un break senza dover disputare neanche un punto per un problema fisico occorso a Carlos Alcaraz Nel terzo set della semifinale deltra ...Il serbo vince in 4 set, il numero 1 del mondo k.o. Novak Djokovic in finale al2023. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semifinale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, per 6 - 1, 5 - 7, 6 - 1, 6 - 1. L'iberico, dopo aver pareggiato i ...18:25 - Novak Djokovic è il primo finalista del: Alcaraz in pratica conclude la sua partita dopo 2 set scegliendo di non ritirarsi: 6 - 3 5 - 7 6 - 1 6 - 1. Il serbo giocherà per ...

Novak Djokovic ha sconfitto Carlos Alcaraz per 3-1 nell'attesissima semifinale del Roland Garros 2023. La partita è stata decisamente equilibrata, avvincente e appassionante per i primi due set, poi i ...