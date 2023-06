Roland Garros | Alcaraz e Djokovic in un testa a testa epocale

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'attesa è finita. La disfida tra il fuoriclasse spagnolo e il campione serbo è quasi tangibile. Alle 14:45 il mondo del tennis si fermerà per assistere al primo scontro in una prova dello Slam tra Carlose Novak. Il prestigiosissimo Philippe Chatrier (campo centrale del) sarà il palco su cui i due tennisti proveranno a far cantare le rispettive racchette, provando...

Scontro generazionale a Parigi tra Djokovic e Alcaraz che si ritrovano uno di fronte all'altro per la seconda volta in carriera. In palio un posto nella finale del, in programma domenica. La semifinale inizierà alle 14.45 sul Philippe Chatrier, da seguire in diretta su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky). Sul nostro liveblog cronaca e ...La campionessa dell'Australian Open è infatti in finale aldopo aver battuto in semifinale la 14enne Alisa Oktiabreva, che il suo cammino l'ha iniziato nelle qualificazioni. Korneeva ha ...Mats Wilander invece ha qualcosa da dire sulla condizione e sull'approccio alla partita del serbo già bi - campione al: ' Penso che la migliore versione di Novak uscirà a un certo punto ...

Una storia d'amore è sbocciata nel mondo del tennis Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa non confermano né smentiscono, ma c'è chi parla di trovata pubblicitaria ...Nella prima semifinale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2023 di tennis si affronteranno oggi, venerdì 9 giugno, non prima delle ore 14.45, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del ...