Roland Garros 2023 | Ruud è implacabile | domina Zverev e vola in finale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Casperper il secondo anno di fila è inal. Il norvegeseAlexandercon lo score di 6-3 6-4 6-0 e si conquista un posto nella finalissima di domenica dove affronterà Novak Djokovic. Sul Philippe Chatrier troppa la differenza tra i due giocatori:solido, impeccabile e puntuale mentre il tedesco gioca una partita discontinua con pochi alti e tantissimi bassi. Perdomenica si tratterà della terzain uno slam e andrà a caccia del primo titolo, ma dall’altra parte della rete si troverà un Djokovic che vuole diventare il più vincente di sempre. PRIMO SET – Il primo set vede unsuper concentrato già in avvio: il norvegese tiene il servizio a zero, poi piazza il ...

Novak Djokovic in finale al Roland Garros 2023. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semifinale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, per 6 - 1, 5 - 7, 6 - 1, 6 - 1.

Novak Djokovic ha sconfitto Carlos Alcaraz per 3-1 nell'attesissima semifinale del Roland Garros 2023. La partita è stata decisamente equilibrata, avvincente e appassionante per i primi due set, poi i ...Novak Djokovic è il primo finalista dell'edizione 2023 del Roland Garros. Il serbo, in tre ore e 23 minuti, batte Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1. L'incontro, in realtà, è tale fino ...