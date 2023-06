Roland Garros 2023 | passante miracoloso di Alcaraz spalle alla rete | Djokovic sbalordito VIDEO

Aryna Sabalenka addio ae Parigi: ko con Karolina Muchova La sconfitta in semifinale delcontro Karolina Muchova fa male nel cuore di Aryna Sabalenka: avanti 5 - 2 nel terzo set ha poi perso 7 - 5 ...Il cammino del tedesco , andato oltre le sue più rosee aspettative, alpotrebbe però essere alla base di un cambio di programma, soprattutto in caso di approdo in finale. Ci sarà, ...Interviste Tennis Ieri sera in occasione dei quarti di finale del, Holger Rune ha perso il duello scandinavo contro Casper Ruud , destando un po' di delusione per una prestazione eccessivamente sottotono. Il danese era considerato il favorito per ...

Roland Garros - Schiavone sbaglia, Pennetta se ne va: gioca il raccattapalle Eurosport IT

"Io ho giocato 2 semifinali slam, lui 45”. A riportare tutti con i piedi per terra ci prova lui stesso, il diretto interessato, Carlos Alcaraz. Il suo Roland Garros è stato bookies… Leggi ...Carlos Alcaraz e Novak Djokovic apriranno il programma di oggi sul campo centrale, intitolato a Philippe Chatrier, alle ore 15. Una semifinale che sa di finale anticipata. Poi nel tardo pomeriggio se ...